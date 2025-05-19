Рязанское МВД предупредило жителей о новых способах мошенничества

Отмечается, что в последнее время злоумышленники стали действовать более изощренно и используют в своей преступной деятельности потерпевшего. От имени какого-либо ведомства аферисты сообщают гражданину, которого уже обманули, что необходимо забрать денежные средства у другого человека, которому также нужна помощь в «задеклорировании», «переводе на безопасный счет», «передачи сотруднику банка и ведомства для проверки» денежных средств. Настоящие сотрудники ведомств Российской Федерации никогда не будут использовать гражданское лицо в своей профессиональной деятельности таким образом.

Рязанское МВД предупредило жителей о новых способах мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в последнее время злоумышленники стали действовать более изощренно и используют в своей преступной деятельности потерпевшего. От имени какого-либо ведомства аферисты сообщают гражданину, которого уже обманули, что необходимо забрать денежные средства у другого человека, которому также нужна помощь в «задеклорировании», «переводе на безопасный счет», «передачи сотруднику банка и ведомства для проверки» денежных средств.

Настоящие сотрудники ведомств Российской Федерации никогда не будут использовать гражданское лицо в своей профессиональной деятельности таким образом.

Полиция предупреждает о новых распространенных мошеннических схемах:

гражданину поступает звонок по телефону от неизвестного ему абонента, собеседник, в ходе общения, доводит до гражданина какую-либо «безобидную» информацию: «У Вас заканчивается срок действия сим-карты и чтобы его продлить необходимо назвать код из поступившего СМС-сообщения», «В Вашем доме запланирована проверка счетчиков и необходимо назвать код из поступившего СМС-сообщения», «Вам на почту пришло письмо и для его получения необходимо назвать код из поступившего СМС-сообщения», «Курьер доставляет Вам посылку и для ее получения необходимо назвать код из поступившего СМС-сообщения» и т. д. , «безобидных» предлогов может быть огромное множество. Называть коды из сообщений категорически запрещено.

, «безобидных» предлогов может быть огромное множество. Называть коды из сообщений категорически запрещено. гражданину поступает звонок по телефону от неизвестного ему абонента, который в ходе общения сообщает ложную информацию, что он является якобы сотрудником какого-либо ведомства России (МВД, ФСБ, Прокуратуры, Следственного комитета и т. д. ) и по имеющейся информации якобы происходит какая-то непонятная активность с банковскими счетами. Чтобы на человека не было возбуждено уголовное дело, а также его денежные средства не были похищены их нужно куда-то перевести. Делать этого ни в коем случае нельзя.

) и по имеющейся информации якобы происходит какая-то непонятная активность с банковскими счетами. Чтобы на человека не было возбуждено уголовное дело, а также его денежные средства не были похищены их нужно куда-то перевести. Делать этого ни в коем случае нельзя. гражданину в мессенджере поступает какой-либо файл от знакомого, с вопросом: «Это ты на фото?», «Проголосуй за мою знакомую (дочь, сына и т. д. )», данный файл обычно имеет APK, расширение, т. е. на конце файла, после его названия стоит точка и написаны три буквы APK. Ни в коем случае не открывайте данный файл, так как это либо вирус, либо приложение для удаленного доступа к Вашему телефону. Как только гражданин откроет данный файл мошенники получают доступ к его телефону и всей информации, хранящейся на нем.

В МВД призвали сообщить эту информацию родным, особенно пожилым гражданам.