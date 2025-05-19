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Пьяная рязанка во время ссоры из-за ревности убила мужа
По данным следствия, между 33-летней жительницей Сасовского района и ее 38-летним супругом произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла потерпевшему удар ножом в бедро. Мужчина скончался на месте происшествия. В отношении напавшей возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Расследование продолжается.

Пьяная рязанка во время ссоры из-за ревности убила мужа. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, между 33-летней жительницей Сасовского района и ее 38-летним супругом произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла потерпевшему удар ножом в бедро. Мужчина скончался на месте происшествия.

В отношении напавшей возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Расследование продолжается.

Фото: СУ СК России по Рязанской области.