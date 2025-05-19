Прокуратура внесла представление администрации Рязанского района

Решение связано с нарушениями при эксплуатации очистных сооружений в деревне Минеево, построенных в 2009 году. При проверке выяснилось, что они функционируют с отклонениями от нормы. Фактически, процесс биологической очистки сточных вод не осуществляется. По данному факту прокуратура внесла представление главе районной администрации. Кроме того, в связи с непринятием должных мер по выделению денежных средств на реконструкцию очистных сооружений в поселке Мурмино прокуратурой района подготовлено исковое заявление в отношении администрации Рязанского района.

Прокуратура внесла представление администрации Рязанского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Решение связано с нарушениями при эксплуатации очистных сооружений в деревне Минеево, построенных в 2009 году. При проверке выяснилось, что они функционируют с отклонениями от нормы. Фактически, процесс биологической очистки сточных вод не осуществляется.

По данному факту прокуратура внесла представление главе районной администрации.

Кроме того, в связи с непринятием должных мер по выделению денежных средств на реконструкцию очистных сооружений в поселке Мурмино прокуратурой района подготовлено исковое заявление в отношении администрации Рязанского района.