Прокуратура внесла представление администрации Рязанского района
Решение связано с нарушениями при эксплуатации очистных сооружений в деревне Минеево, построенных в 2009 году. При проверке выяснилось, что они функционируют с отклонениями от нормы. Фактически, процесс биологической очистки сточных вод не осуществляется. По данному факту прокуратура внесла представление главе районной администрации. Кроме того, в связи с непринятием должных мер по выделению денежных средств на реконструкцию очистных сооружений в поселке Мурмино прокуратурой района подготовлено исковое заявление в отношении администрации Рязанского района.
Прокуратура внесла представление администрации Рязанского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Решение связано с нарушениями при эксплуатации очистных сооружений в деревне Минеево, построенных в 2009 году. При проверке выяснилось, что они функционируют с отклонениями от нормы. Фактически, процесс биологической очистки сточных вод не осуществляется.
По данному факту прокуратура внесла представление главе районной администрации.
Кроме того, в связи с непринятием должных мер по выделению денежных средств на реконструкцию очистных сооружений в поселке Мурмино прокуратурой района подготовлено исковое заявление в отношении администрации Рязанского района.