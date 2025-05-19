Полиция нашла несовершеннолетнюю, повредившую туалет в рязанском ТЦ

Правоохранители заметили в соцсетях видео с последствиями акта вандализма. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность дебоширки и разыскали ее. Выяснилось, что 17-летняя рязанка причастна к повреждению общественного туалета в торгово-развлекательном комплексе в центре города. С юной вандалкой и ее родителями провели профилактическую беседу. Подростка поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Проводится проверка, по результатам которой виновные будут привлечены к ответственности.

Полиция нашла несовершеннолетнюю, повредившую туалет в рязанском ТЦ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Правоохранители заметили в соцсетях видео с последствиями акта вандализма.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность дебоширки и разыскали ее. Выяснилось, что 17-летняя рязанка причастна к повреждению общественного туалета в торгово-развлекательном комплексе в центре города.

С юной вандалкой и ее родителями провели профилактическую беседу. Подростка поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Проводится проверка, по результатам которой виновные будут привлечены к ответственности.