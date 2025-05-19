Открылась Весенняя школа по финансам и кредиту

Стартовала Весенняя школа банка ВТБ и Финансового университета по направлению «Финансы и кредит». В этом сезоне она объединила 100 студентов из 24 регионов России и 43 вузов. Мероприятие организовано в рамках олимпиады «Я — профессионал» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Форум пройдет с 19 по 21 мая в формате кейс-чемпионата, где студенты попробуют свои силы в разработке инструментов для работы с клиентской базой, поучаствуют в насыщенной образовательной программе, прослушают лекции и мастер-классы от экспертов банка и преподавателей Финансового университета.

В первый день студенты примут участие в панельной дискуссии «Карьера в сфере финансов: от первых шагов до лидеров отрасли», которая поможет им определить вектор своего профессионального развития. На тематических мастер-классах эксперты банка расскажут о работе банка со всеми категориями клиентов — крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. В рамках кейс-чемпионата студентам предстоит создать собственный бизнес-проект и защитить его перед жюри, а в решении бизнес-кейса им помогут консультации с ведущими сотрудниками банка и университета.

«Интерес к сезонным школам со стороны участников олимпиады „Я-профессионал“ с каждым годом растет — в этом году мы получили 538 заявок на участие в проекте, что на 10% больше показателя прошлого года. Специалисты, обладающие глубокими знаниями в сфере финансов, прогнозирования и экономического анализа, очень востребованы на рынке труда и наша главная задача — помочь сегодняшним студентам погрузиться в их будущую профессию и адаптироваться к новым тенденциям в динамичной отрасли финансов», — отметил руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.

«Финансовая сфера — это конкурентная среда, где побеждают те, кто умеет мыслить нестандартно. Весенняя школа — это „разумный экстрим“: пространство, где студенты тренируются в принятии решений, пробуют себя в разных командных ролях и учатся выполнять производственные задачи. Конкурс в пять человек на место — лучшее доказательство того, что молодежь выбирает не легкий путь, а профессиональный маршрут с перспективой», — отмечает руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Справка:

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это масштабная площадка для проверки своих знаний и уникальная возможность для студентов российских вузов получить карьерное сопровождение. Олимпиада направлена на проверку теоретических знаний, закрепление прикладных навыков и охватывает более 70 предметных областей: от журналистики до искусственного интеллекта.