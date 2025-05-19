«Новые люди» и мамы Рязани проинспектировали улицы на доступность городской среды

В Рязани представители партии «Новые люди» и родители малышей в рамках проекта #МамаПатруль проверили качество «доступной среды» в нескольких районах.

Оказалось, что даже в центре города кое-где пройти и проехать можно с большим трудом, а уже тем более, когда в коляске малыш.

В микрорайоне Приокском родители с детьми прогулялись по парку Гагарина, затем прошлись по знакомому для многих маршруту — к яслям, а также проверили дорогу к детской и взрослой поликлинике.

— Тротуары просто ужасные, а по ним каждый день мамочки идут в садик и к врачам. Когда идешь пешком, можно легко обойти лужи, ямы и колдобины, но когда идешь с коляской, это уже намного сложнее, — рассказывает одна из участниц Оксана Щеголихина, — если ребенок пристегнуть в коляске, еще ничего. Но когда малыш на велосипеде, того и гляди — выпадет.

Аналогичная ситуация в центре Рязани, у сквера Дворца детского творчества. Если зайти туда со стороны улицы Вознесенской на центральную аллею, то в хорошем состоянии не больше ста метров тротуара. В глуби сквера на тротуарах ямы, а бордюры в ужасном состоянии. Но самое главное, невозможно спуститься в нижнюю часть парка.

— Ансамбль из двух лестниц есть, а пандусов нет. На фото, которые я сделала, можно увидеть, что спуститься можно только двумя способами: либо по разбитой лестнице, либо по земле, — добавляет еще одна жительница Рязани, мама полуторагодовалого малыша Татьяна Черепанова.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Артем Морозов рассказал, что проект #МамаПатруль будет масштабирован на всю Рязанскую область.

— Перед проведением инспекции мы начали делать так называемую карту проблемных мест Рязани, где родителям непросто пройти проехать с коляской или велосипедами. Только по итогам опросов в соцсетях и на улицах мы получили более 70 таких адресов. И это только Рязань! Мы будем выходить на улицы в сопровождении мам и пап. Добиваться, чтобы понятие доступной среды в Рязани наконец-то стало не просто словосочетанием их двух слов. Также будем делать депутатские запросы, чтобы проблемы решались, — сказал Артем Морозов, — для меня важно, чтобы в Рязани были созданы комфортные условия для всех, в том числе и для родителей малышей. В дальнейшем аналогичные мероприятия будем проводить для людей с ограниченными возможностями. От них тоже приходит много запросов о том, что город абсолютно не приспособлен для них.