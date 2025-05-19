Не стало звезды сериала «Моя прекрасная няня» Ольги Блок-Миримской

Ее первой ролью стала Роза Гуревич в постановке «Матросская Тишина», затем последовали работы в спектаклях Владимира Машкова «Звездный час по местному времени» и «Страсти по Бумбарашу». За свою карьеру Блок-Миримская снялась более чем в 30 фильмах, таких как «Карнавал», «Богиня: как я полюбила», «На углу у Патриарших», а также в сериале «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…». Также актриса запомнилась ролью Шуры — двоюродной сестры няни Вики, которую сыграла Анастасия Заворотнюк, в сериале «Моя прекрасная няня».

На 71 году жизни не стало звезды сериала «Моя прекрасная няня» Ольги Блок-Миримской. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Московского театра Олега Табакова.

Артистка состояла в его труппе с 1990 года. Ее первой ролью стала Роза Гуревич в постановке «Матросская Тишина», затем последовали работы в спектаклях Владимира Машкова «Звездный час по местному времени» и «Страсти по Бумбарашу».

За свою карьеру Блок-Миримская снялась более чем в 30 фильмах, таких как «Карнавал», «Богиня: как я полюбила», «На углу у Патриарших», а также в сериале «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…». Также актриса запомнилась ролью Шуры — двоюродной сестры няни Вики, которую сыграла Анастасия Заворотнюк, в сериале «Моя прекрасная няня».