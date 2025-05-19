Для жителей Рязанской области выпустили второе метеопредупреждение за сутки

По данным синоптиков, в ближайший час с сохранением до конца суток 19 мая на территории Рязанской области ожидаются дожди, местами сильные. Ранее жителей региона предупреждали о надвигающейся грозе.