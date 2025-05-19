Беременным студенткам увеличат пособие

По данным издания, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект. Отмечается, что сейчас пособие выплачивается в размере стипендии за 140 дней отпуска по беременности, итоговая выплата составляет от 9,3 до 23,3 тысячи рублей. Согласно законопроекту, базовую расчетную сумму хотят увеличить до регионального прожиточного минимума. Таким образом средний размер пособия составит 90 202 рубля. Полномочия по назначению и выплате пособия передадут Соцфонду. Он будет производить выплаты за счет федерального бюджета. На данный момент пособия студенткам выплачивают образовательные организации.

Беременным студенткам увеличат пособие. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект.

Отмечается, что сейчас пособие выплачивается в размере стипендии за 140 дней отпуска по беременности, итоговая выплата составляет от 9,3 до 23,3 тысячи рублей. Согласно законопроекту, базовую расчетную сумму хотят увеличить до регионального прожиточного минимума. Таким образом средний размер пособия составит 90 202 рубля.

Полномочия по назначению и выплате пособия передадут Соцфонду. Он будет производить выплаты за счет федерального бюджета. На данный момент пособия студенткам выплачивают образовательные организации.