В Рязанской области случился пожар

Информация о пожаре в селе Потапьево Пителинского округа поступила 17 мая в 4:25. Загорелось строение. Его тушили 20 человек и семь единиц техники. Отмечается, что здание сгорело. Площадь пожара — около 20 квадратных метров.