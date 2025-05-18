В Рязанской области случился пожар
Информация о пожаре в селе Потапьево Пителинского округа поступила 17 мая в 4:25. Загорелось строение. Его тушили 20 человек и семь единиц техники. Отмечается, что здание сгорело. Площадь пожара — около 20 квадратных метров.
В Рязанской области случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.
Информация о пожаре в селе Потапьево Пителинского округа поступила 17 мая в 4:25. Загорелось строение. Его тушили 20 человек и семь единиц техники.
Отмечается, что здание сгорело. Площадь пожара — около 20 квадратных метров.