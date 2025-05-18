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Рязанские полицейские задержали двух мужчин за кражу
По предварительной информации полиции, 48-летний житель села Заболотовское Милославского района заметил, что один из соседних домов временно пустует и договорился с 34-летним приятелем похитить из него что-нибудь ценное. Начать решили с забора. 48-летний злоумышленник демонтировал и вывез на машине знакомого в ближайший пункт приема вторсырья часть металлического забора. Отмечается, что полученные за похищенные листы деньги мужчины потратили на спиртное. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Рязанские полицейские задержали двух мужчин за кражу. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

По предварительной информации полиции, 48-летний житель села Заболотовское Милославского района заметил, что один из соседних домов временно пустует и договорился с 34-летним приятелем похитить из него что-нибудь ценное. Начать решили с забора. 48-летний злоумышленник демонтировал и вывез на машине знакомого в ближайший пункт приема вторсырья часть ограждения.

Отмечается, что полученные за похищенные листы деньги мужчины потратили на спиртное.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.