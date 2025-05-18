Рязанцы рассказали, где их дети проведут летние каникулы в этом году

Каждый третий родитель (32%) отметил, что его дети проведут летние каникулы дома. 29% респондентов отправят школьников в деревню или на дачу, а 12% выбрали для отдыха летний оздоровительный лагерь. На Черноморском побережье проведут каникулы 11% детей. 6% родителей собираются устроить детям путешествия по России, 2% — за границу. Среди российских направлений лидерами стали Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Ставропольский край, Алтай. Из зарубежных вариантов чаще всего упоминались Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан.

Родители из Рязани рассказали, где их дети проведут летние каникулы в этом году. Об этом 18 мая сообщает SuperJob.

Каждый третий родитель (32%) отметил, что его дети проведут летние каникулы дома. 29% респондентов отправят школьников в деревню или на дачу, 12% выбрали для отдыха летний оздоровительный лагерь.

На Черноморском побережье проведут каникулы 11% детей. 6% родителей собираются устроить путешествия по России, 2% — за границу.

Среди российских направлений лидерами стали Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Ставропольский край, Алтай. Из зарубежных вариантов чаще всего упоминались Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан.

Еще 2% родителей отправят детей в школьные лагеря. Каждый десятый выбрал другой формат отдыха: санатории, турпоходы, визиты к родственникам и проч. 8% пока не решили, где их ребенок проведет лето.