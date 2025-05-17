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В России предложили обнулить НДС на базовые продукты
Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что нужно снизить налог на добавленную стоимость до 15%, а также обнулить НДС на базовые продукты питания. Иначе, по его словам, все индексации пенсий и зарплат бюджетников и дальше «будет съедать инфляция, а люди будут работать за еду». По мнению Миронова, также необходимо снизить ставку ЦБ, ограничить наценки на основные продукты питания, чтобы они составляли не более 15% от отпускной цены производителя.

В России предложили обнулить НДС на базовые продукты. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, передало 17 мая ТАСС.

Он считает, что нужно снизить налог на добавленную стоимость до 15%, а также обнулить НДС на базовые продукты питания.

Иначе, по словам депутата, все индексации пенсий и зарплат бюджетников и дальше «будет съедать инфляция, а люди будут работать за еду».

По мнению Миронова, также необходимо снизить ставку ЦБ, ограничить наценки на основные продукты питания, чтобы они составляли не более 15% от отпускной цены производителя.