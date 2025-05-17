Вблизи Орехового озера в Рязани загорелась трава
Информация о пожаре поступила в 15:56. В 18:18 возгорание полностью ликвидировали. На месте происшествия работало 15 человек и три единицы техники.
В районе Орехового озера в Рязани загорелась трава. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре поступила 17 мая в 15:56. В 18:18 возгорание полностью ликвидировали.
На месте происшествия работали 15 человек и три единицы техники.
Фото и видео: Telegram-канал «Рязань. Происшествия»