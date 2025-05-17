В Чувашии Toyota пролетела на красный и сбила троих пешеходов

В Чувашии Toyota RAV4 пролетела на красный и сбила троих пешеходов, среди которых был несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону в соцсетях.

Авария произошла 17 мая. Предварительно установлено, что водитель кроссовера проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешеходов, которые шли на «зеленый».

Пострадавшим оказали медпомощь.

Освидетельствование показало, что водитель автомобиля находился в трезвом состоянии.

Прокуратура Чебоксарского района взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.

Фото и видео: прокуратура Чувашии в Telegram