Ночью в Рязанском районе загорелся минивэн

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел примерно в 0:08 17 марта около дома № 58 на улице Грачи в селе Дядьково. Отмечается, что на парковке около пятиэтажки загорелся минивэн. По словам автора публикации, соседи почти полностью потушили автомобиль до приезда пожарных.

Ночью в селе Дядьково Рязанского района загорелся минивэн. Об этом сообщили в соцсетях.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел примерно в 0:08 17 мая около дома № 58 на улице Грачи. Отмечается, что на парковке около пятиэтажки загорелся минивэн.

По словам автора публикации, соседи почти полностью потушили автомобиль до приезда пожарных.

Данных о пострадавших нет. Официальная информация о случившемся не поступала.