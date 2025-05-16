За месяц в России подорожала капуста и свекла

По данным Росстата, огурцы и апельсины подешевели больше всего в России в апреле 2025 года — на 8,6% и 7,4% соответственно, в то же время капуста белокочанная подорожала на 20,2%, свекла столовая — на 16,9%. Помимо этого, лук репчатый вырос в цене на 16,1%, лимоны подорожали на 15,2%, картофель — на 14%, морковь — на 9,7%, яблоки — на 2,8%, ягоды замороженные — на 2,4%, виноград — на 1,7%. При этом цены снизились на чеснок — на 5,5%, перец сладкий — на 5,1%, помидоры — на 4,8%, бананы — на 3,6%, груши — на 1,7%.

За месяц в России подорожала капуста и свекла. Об этом сообщает Росстат.

По данным ведомства, огурцы и апельсины подешевели больше всего в России в апреле 2025 года — на 8,6% и 7,4% соответственно, в то же время капуста белокочанная подорожала на 20,2%, свекла столовая — на 16,9%.

Помимо этого, лук репчатый вырос в цене на 16,1%, лимоны подорожали на 15,2%, картофель — на 14%, морковь — на 9,7%, яблоки — на 2,8%, ягоды замороженные — на 2,4%, виноград — на 1,7%. При этом цены снизились на чеснок — на 5,5%, перец сладкий — на 5,1%, помидоры — на 4,8%, бананы — на 3,6%, груши — на 1,7%.