Умеров: Украина готова к полному прекращению огня и прямым переговорам

Он добавил, что украинская делегация прибыла в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру.

Украина готова к полному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на главу украинской делегации на переговорах с Россией, министра обороны Рустема Умерова.

Он добавил, что украинская делегация прибыла в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру.