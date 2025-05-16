Умеров: Украина готова к полному прекращению огня и прямым переговорам
Он добавил, что украинская делегация прибыла в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру.
Украина готова к полному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на главу украинской делегации на переговорах с Россией, министра обороны Рустема Умерова.
Он добавил, что украинская делегация прибыла в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру.