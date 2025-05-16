Суд изъял участок у рязанки за неиспользование
Участком площадью 1,93 га не пользовались более трех лет. Собственница была привлечена к административной ответственности и получила предписание на устранение нарушений до июня 2024 года. Повторная проверка показала: участок так и не был введен в оборот. Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области обратилось в суд. Участок изъят и будет продан на публичных торгах.
Суд изъял участок у рязанки за неиспользование. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Участком площадью 1,93 га не пользовались более трех лет. Собственница была привлечена к административной ответственности и получила предписание на устранение нарушений до июня 2024 года.
Повторная проверка показала: участок так и не был введен в оборот.
Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области обратилось в суд.
Участок изъят и будет продан на публичных торгах.