Суд изъял участок у рязанки за неиспользование

Участком площадью 1,93 га не пользовались более трех лет. Собственница была привлечена к административной ответственности и получила предписание на устранение нарушений до июня 2024 года. Повторная проверка показала: участок так и не был введен в оборот. Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области обратилось в суд. Участок изъят и будет продан на публичных торгах.

Суд изъял участок у рязанки за неиспользование. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Участком площадью 1,93 га не пользовались более трех лет. Собственница была привлечена к административной ответственности и получила предписание на устранение нарушений до июня 2024 года.

Повторная проверка показала: участок так и не был введен в оборот.

Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области обратилось в суд.

Участок изъят и будет продан на публичных торгах.