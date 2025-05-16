Рязанец заплатил адвокату за услуги, которые не были оказаны

Дмитрий Ребунов обратился за помощью к известной юристке после проблемы с недобросовестным строителем, который взял оплату, но так и не выполнил работы по возведению пристройки к дому. Мужчина обратился за помощью к специалистке Анастасии Михешкиной. На консультации она предупредила о сложности дела, но заверила в положительном результате. За свои услуги защитница запросила 100 тысяч рублей. 20 из них клиент отдал сразу, оставшуюся часть передал при подписании договора. Спустя три месяца выяснилось, что адвокат ни разу не посетила суд и делом словно вообще не занималась.

Рязанец заплатил адвокату за услуги, которые не были оказаны. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ .

Дмитрий Ребунов обратился за помощью к известной юристке после проблемы с недобросовестным строителем, который взял оплату, но так и не выполнил работы по возведению пристройки к дому. Мужчина обратился за помощью к специалистке Анастасии Михешкиной.

На консультации она предупредила о сложности дела, но заверила в положительном результате. За свои услуги защитница запросила 100 тысяч рублей. 20 из них клиент отдал сразу, оставшуюся часть передал при подписании договора. Спустя три месяца выяснилось, что адвокат ни разу не посетила суд и делом словно вообще не занималась.

«Ни на одном из двух предварительных заседаний ни она лично, ни ее сотрудники не присутствовали. На третье заседание был привлечен сторонний юрист», — отметил пострадавший Дмитрий.

Как только он стал требовать расторжения всех договоренностей с Михешкиной, та начала уговаривать его не делать этого. Спустя время заявила, что деньги возвращать не будет.

Отмечается, что у женщины свой адвокатский кабинет. В ее подчинении сразу несколько сотрудников. В основном специализируются на спорах с алиментами и недвижимостью. Сама же Михешкина продолжает настаивать на том, что она вообще никаких денег от своего клиента не брала.

Областная адвокатская палата нашла в работе защитницы нарушения.

«Мы усмотрели в действии действующего адвоката дисциплинарный проступок. Материал был передан в совет Рязанской областной палаты адвокатов. Насколько мне известно, принято решение и объявлено замечание», — заявил член квалификационной комиссии Рязанской областной адвокатской палаты Самир Гараев.

Оказалось, что это уже не первое предупреждение Михешкиной. В июле 2024 года она под другой фамилией привлекалась к ответственности.

Сейчас Дмитрий Ребунов, помимо судебных споров с подрядчиками, начинает разбирательство и с адвокатом. Уже написано заявление в Следственный комитет.