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Рязанцам пообещали теплую сухую погоду в субботу
17 мая будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Ночью столбики термометров покажут отметки +5…+10°С, днем воздух прогреется до +19…+24°С.

Рязанцам пообещали теплую сухую погоду в субботу. Прогноз опубликовал региональный ЦГМС.

17 мая будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

Ночью столбики термометров покажут отметки +5…+10°С, днем воздух прогреется до +19…+24°С.