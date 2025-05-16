Рязанцам пообещали теплую сухую погоду в субботу
17 мая будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Ночью столбики термометров покажут отметки +5…+10°С, днем воздух прогреется до +19…+24°С.
Рязанцам пообещали теплую сухую погоду в субботу. Прогноз опубликовал региональный ЦГМС.
17 мая будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.
Ночью столбики термометров покажут отметки +5…+10°С, днем воздух прогреется до +19…+24°С.