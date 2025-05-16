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Pinterest массово заблокировал пользователей и объяснил причину
С начала мая начали поступать жалобы о блокировке аккаунтов без предварительного уведомления. При этом стандартные ответы техподдержки указывали на неуточненные нарушения правил сообщества. Изначально платформа ограничилась формулировкой о «непрерывном мониторинге контента» и «деактивации аккаунтов с нарушениями», что увеличило поток новых запросов за объяснениями. Затем компания признала наличие системной ошибки, которая привела к «чрезмерной деактивации», в том числе аккаунтов, не нарушавших правила.

Pinterest массово заблокировал пользователей и объяснил причину. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на The Verge.

С начала мая начали поступать жалобы о блокировке аккаунтов без предварительного уведомления. При этом стандартные ответы техподдержки указывали на неуточненные нарушения правил сообщества.

Изначально платформа ограничилась формулировкой о «непрерывном мониторинге контента» и «деактивации аккаунтов с нарушениями», что увеличило поток новых запросов за объяснениями.

Затем компания признала наличие системной ошибки, которая привела к «чрезмерной деактивации», в том числе аккаунтов, не нарушавших правила.

«Мы сожалеем о вызванном этим разочаровании. Мы восстановили многие затронутые аккаунты и вносим улучшения, чтобы быстрее реагировать на ошибки в будущем», — говорится в сообщении Pinterest.