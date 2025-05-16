Минюст расширил список иноагентов
В пятницу, 16 мая, Минюст признал иноагентами правозащитницу Зудиеву*, политолога Комина*, журналистку Лученко*, видеоблогера Пуркина*, международную общественная организацию «Независимая ассоциация врачей» **, общественно-политическое движение «Европейский Петербург» **, а также организацию «Земский съезд» **. Также из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «Как бы инагент».
Минюст расширил список иноагентов. Об этом сообщает РБК.
В пятницу, 16 мая, Минюст признал иноагентами правозащитницу Зудиеву*, политолога Комина*, журналистку Лученко*, видеоблогера Пуркина*, международную общественная организацию «Независимая ассоциация врачей» **, общественно-политическое движение «Европейский Петербург» **, а также организацию «Земский съезд» **.
Также из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «Как бы инагент».
*признан иноагентом на территории РФ
**организация признана иноагентом на территории РФ