Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 17-18 мая

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На стадионе «Рязань Арена» в выходные пройдут два футбольных матча — «Рязань-ВДВ» сыграют с «Чертаново», а ФК"Рязань" — с командой «Салют» из Белгорода.

В МКЦ пройдет спектакль «Волшебные кошки Владимира Куклачева», а в клубе Deep состоится концерт Markul.

На сцене кафе-клуба «Старый парк» впервые выступит Валентина Рязанова и группа «Вега», а в филармонии рязанцы смогут посетить большой концерт команды КВН «Союз».

В выходные в рязанских музеях пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». Так гостей РИАМЗ ждут концерты, экскурсии и интерактивы, а в художественном музее имени Ивана Пожалостина пройдет «Ночь музеев» и «День музеев».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».