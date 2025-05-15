Владельцам смартфонов Redmi и Poco сообщили об опасности

Компания Xiaomi опубликовала список устройств, для которых официально завершен жизненный цикл поддержки. Отмечается, что вошедшие в список End-of-Life (EOL) смартфоны больше не будут получать обновления Android, патчи безопасности, исправления ошибок и новые функции. Так, с июня 2025 года из программы технической поддержки выводятся следующие модели: Redmi Note 11T Pro, 11T Pro+, K40s, K50i, Poco X4 GT, C40 и F4. Устройства сохранят свою функциональность, однако возрастает риск эксплуатации уязвимостей и потенциального заражения вредоносным ПО.

Владельцам смартфонов Redmi и Poco сообщили об опасности. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на портал GizmoChina.

Компания Xiaomi опубликовала список устройств, для которых официально завершен жизненный цикл поддержки.

Отмечается, что вошедшие в список End-of-Life (EOL) смартфоны больше не будут получать обновления Android, патчи безопасности, исправления ошибок и новые функции. Так, с июня 2025 года из программы технической поддержки выводятся следующие модели: Redmi Note 11T Pro, 11T Pro+, K40s, K50i, Poco X4 GT, C40 и F4.

Устройства сохранят свою функциональность, однако возрастает риск эксплуатации уязвимостей и потенциального заражения вредоносным ПО. Кроме того, совместимость с новыми версиями приложений может со временем ухудшаться, что скажется на стабильности их работы.