В Рязанской области сгорели четыре строения

Информация о пожаре в жилом доме в деревне Аносово Клепиковского района поступила 14 мая в 02:33. В тушении участвовали 11 человек и пять единицы техники. Отмечается, что огнем уничтожено четыре строения. Площадь пожара составила 153 квадратных метра.