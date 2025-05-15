В России подешевел популярный iPhone

Модель15 Pro упала в цене ниже 80 тыс. руб. На старте в России базовую версию на 128 ГБ продавали за 149 тыс. руб. За полтора года смартфон дешевел до 100 и 90 тыс. руб., а в мае 2025 года эту версию можно найти в среднем за 79 тыс. руб. На рынке также встречаются версии стоимостью от 75 тыс. руб., однако в таком случае предлагаются американские модели, в которых не предусмотрена поддержка физических SIM-карт формата nano. Вместо них такие смартфоны поддерживают исключительно eSIM.

В России подешевел популярный iPhone. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на портал Hi-Tech Mail.

Модель15 Pro упала в цене ниже 80 тыс. руб. На старте в России базовую версию на 128 ГБ продавали за 149 тыс. руб. За полтора года смартфон дешевел до 100 и 90 тыс. руб., а в мае 2025 года эту версию можно найти в среднем за 79 тыс. руб.

На рынке также встречаются версии стоимостью от 75 тыс. руб., однако в таком случае предлагаются американские модели, в которых не предусмотрена поддержка физических SIM-карт формата nano. Вместо них такие смартфоны поддерживают исключительно eSIM.