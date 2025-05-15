В Госдуму внесли изменения в закон из-за создания СИЗО в органах ФСБ

«Вместе с коллегами внес в Государственную думу два законопроекта, которыми предлагаются корреспондирующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и УК РФ в связи с созданием в органах ФСБ России следственных изоляторов», — заявил Пискарев. Парламентарий напомнил, что законопроект о праве ФСБ создавать СИЗО был принят Госдумой в первом чтении в апреле.

В Госдуму внесли изменения в законодательство в связи с созданием следственных изоляторов в органах ФСБ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

«Вместе с коллегами внес в Государственную думу два законопроекта, которыми предлагаются корреспондирующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и УК РФ в связи с созданием в органах ФСБ России следственных изоляторов», — заявил он.

Парламентарий напомнил, что законопроект о праве ФСБ создавать СИЗО был принят Госдумой в первом чтении в апреле.

По его словам, нововведения направлены на то, чтобы «обеспечить содержание обвиняемых по преступлениям против безопасности государства (а это преимущественно преступления террористической направленности) в отдельных изоляторах, подведомственных ФСБ России».