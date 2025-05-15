В Батайске рядом с детским домом взорвалась палатка с шаурмой

По словам местных жителей, сначала начался пожар, а затем прогремел сильный взрыв. По их словам, взорвались газовые баллоны в палатке с шаурмой «Дубай». Предварительно, стоящий в 50 метрах детский дом и дети не пострадали.

В Батайске рядом с детским домом взорвалась палатка с шаурмой. Об этом сообщает Shot.

По словам местных жителей, сначала начался пожар, а затем прогремел сильный взрыв. По их словам, взорвались газовые баллоны в палатке с шаурмой «Дубай».

Предварительно, стоящий в 50 метрах детский дом и дети не пострадали.