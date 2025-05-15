Рязанские нейрохирурги впервые провели операцию по пересадке нерва

У пациента было травмировано предплечье с полным повреждением лучевого нерва и формированием концевой невромы. Из-за этого нарушилась функция движения руки. Требовалось срочное оперативное вмешательство. Выяснилось, что поврежденный нерв сшить практически невозможно, поэтому его пришлось пересаживать. Операция длилась более четырех часов.

Рязанские нейрохирурги впервые провели операцию по пересадке нерва с голени на руку. Об этом сообщили в соцсетях БСМП.

У пациента было травмировано предплечье с полным повреждением лучевого нерва и формированием концевой невромы. Из-за этого нарушилась функция движения руки. Требовалось срочное оперативное вмешательство.

Выяснилось, что поврежденный нерв сшить практически невозможно, поэтому его пришлось пересаживать. Операция длилась более четырех часов.

«В России подобные операции делаются, но вот в Рязани мы пока как бы не решались и таких пациентов направляли в федеральные клиники. Ну вот попробовали сделать сами, и получилось довольно успешно. Так что в перспективе подобные операции будут внедряться в рутинную практику», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением БСМП Сергей Бербенев.

Фото: страница БСМП ВКонтакте.