Бригада скорой спасла рязанку после неудачного удаления зуба в частной клинике

Отмечается, что у рязанки образовался флюс, потребовалось удаление зуба, и давняя аритмия, которая требует постоянного применения кроворазжижающих препаратов, стала причиной вызова скорой. После посещения стоматолога пациентке становилось все хуже с каждой минутой. Началось сильное кровотечение.

Бригада скорой спасла рязанку после неудачного удаления зуба в частной клинике. Об этом пишет региональный минздрав.

Отмечается, что у женщины образовался флюс, потребовалось удаление зуба, и давняя аритмия, которая требует постоянного применения кроворазжижающих препаратов, стала причиной вызова скорой.

После посещения стоматолога пациентке становилось все хуже с каждой минутой. Началось сильное кровотечение.

«Медики прибыли очень оперативно. Замечательная бригада! Работали очень собрано. Сестре быстро сделали необходимые инъекции, остановили кровь, доставили в стационар. От всей души благодарю врача Татьяну Шешеневу, медбрата Степана Никольского, водителя Евгения Ламтева. Без вас неизвестно, чем бы все кончилось. Дорогие, вы спасли мою сестру. Будьте здоровы и всегда внимательные к своим пациентам», — написала родственница рязанки.