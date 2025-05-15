Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
20°
Сбт, 17
20°
Вск, 18
19°
ЦБ USD 80.31 0.09 16/05
ЦБ EUR 90.1 -0.28 16/05
Нал. USD 93.40 / 82.00 15/05 18:55
Нал. EUR 98.85 / 93.91 15/05 18:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 2025 13:31
3 511
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
40 388
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
58 477
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
42 684
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцев пригласили на выставку бездомных животных «Пойдем домой»
Выставка состоится 31 мая в 11:00 в Лесопарке. Она пройдет в рамках проекта «Защита животного мира». Ее организует «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» совместно с партнерами. «Все, у кого на передержке есть подопечный, или они являются кураторами бездомного животного, могут заявиться на участие в выставке. Важно до 27 мая записаться по телефону и успеть на регистрацию, которая начинается в день мероприятия с 10:00», — отметили в посте. Для участия в выставке у животного должен быть ветеринарный паспорт со всеми прививками (комплекс и бешенство). Будет работать ветеринарный контроль. Регистрация осуществляется по телефону: +7 (903) 640-78-88. Возрастное ограничение 0+

Рязанцев пригласили на выставку бездомных животных «Пойдем домой». Об этом сообщает мэрия.

Выставка состоится 31 мая в 11:00 в Лесопарке. Она пройдет в рамках проекта «Защита животного мира». Ее организует «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» совместно с партнерами.

«Все, у кого на передержке есть подопечный, или они являются кураторами бездомного животного, могут заявиться на участие в выставке. Важно до 27 мая записаться по телефону и успеть на регистрацию, которая начинается в день мероприятия с 10:00», — отметили в посте. Для участия в выставке у животного должен быть ветеринарный паспорт со всеми прививками (комплекс и бешенство). Будет работать ветеринарный контроль. Регистрация осуществляется по телефону: +7 (903) 640-78-88.

Возрастное ограничение 0+