Рязанцев пригласили на выставку бездомных животных «Пойдем домой»

Выставка состоится 31 мая в 11:00 в Лесопарке. Она пройдет в рамках проекта «Защита животного мира». Ее организует «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» совместно с партнерами. «Все, у кого на передержке есть подопечный, или они являются кураторами бездомного животного, могут заявиться на участие в выставке. Важно до 27 мая записаться по телефону и успеть на регистрацию, которая начинается в день мероприятия с 10:00», — отметили в посте. Для участия в выставке у животного должен быть ветеринарный паспорт со всеми прививками (комплекс и бешенство). Будет работать ветеринарный контроль. Регистрация осуществляется по телефону: +7 (903) 640-78-88. Возрастное ограничение 0+

Рязанцев пригласили на выставку бездомных животных «Пойдем домой». Об этом сообщает мэрия.

Выставка состоится 31 мая в 11:00 в Лесопарке. Она пройдет в рамках проекта «Защита животного мира». Ее организует «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» совместно с партнерами.

«Все, у кого на передержке есть подопечный, или они являются кураторами бездомного животного, могут заявиться на участие в выставке. Важно до 27 мая записаться по телефону и успеть на регистрацию, которая начинается в день мероприятия с 10:00», — отметили в посте. Для участия в выставке у животного должен быть ветеринарный паспорт со всеми прививками (комплекс и бешенство). Будет работать ветеринарный контроль. Регистрация осуществляется по телефону: +7 (903) 640-78-88 .

Возрастное ограничение 0+