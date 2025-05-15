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Рязанцам напомнили о голосовании за объекты для благоустройства в следующем году
Какую территорию благоустроить в следующем году, выбирают сами жители Рязанской области благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Проголосовать за любимое место можно до 12 июня на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды».

Рязанцам напомнили о голосовании за объекты для благоустройства в следующем году. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Губернатор Павел Малков рассказал о том, что в поселке Александро-Невский продолжается масштабное благоустройство территории «Парка героев».

Пространство для обновления выбрали местные жители.

«Территория большая, жители выбирают ее для обновления два года подряд. В прошлом году провели подготовительные работы — расчистили пространство от зарослей и старых деревьев. Появились мощеные тротуары для прогулок и современная детская площадка. „Парк героев“ станет территорией спорта. На месте старой спортшколы появятся удобные разборные трибуны и современный спортивный центр с раздевалками и тренажерным залом. Завершить работы планируем 20 августа», — сообщил глава региона.

Он также напомни, что в настоящее время продолжается всероссийское голосование. Какую территорию благоустроить в следующем году, выбирают сами жители Рязанской области благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Проголосовать за любимое место можно до 12 июня на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды».