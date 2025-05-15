Прокуратура нашла нарушения на детской площадке в Шацком районе

По данным прокуратуры, детская игровая площадка в селе Черная Слобода не соответствует требованиям ГОСТа: игровые элементы площадки не окрашены, горка-скат, качели и карусель требуют ремонта. Прокуратура внесла представление главе администрации сельского поселения. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.