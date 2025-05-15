Несколько рязанцев заболели лихорадкой денге после поездки в Таиланд

По данным ведомства, за четыре месяца 2025 года в Рязанской области зарегистрировано три завозных случая лихорадки денге. Жители заболели после поездки в Таиланд. В 2024 году в регионе зарегистрирован один случай заболевания. Лихорадка денге — инфекционное вирусное заболевание. Оно начинается внезапно с повышения температуры до 39-40°, появления озноба, болей в суставах конечностей, в мышцах шеи и поясницы. Отмечается резкая слабость, головная боль, боли в глазных яблоках, светобоязнь, возможна тошнота и рвота, сонливость. У большинства больных увеличиваются периферические лимфатические узлы.

В Рязанской области несколько человек заболели лихорадкой денге. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за четыре месяца 2025 года в Рязанской области зарегистрировано три завозных случая лихорадки денге. Жители заболели после поездки в Таиланд.

В 2024 году в регионе зарегистрирован один случай заболевания.

Справка:

Лихорадка денге — инфекционное вирусное заболевание. Оно начинается внезапно с повышения температуры до 39-40°, появления озноба, болей в суставах конечностей, в мышцах шеи и поясницы. Отмечается резкая слабость, головная боль, боли в глазных яблоках, светобоязнь, возможна тошнота и рвота, сонливость. У большинства больных увеличиваются периферические лимфатические узлы.

Лихорадка продолжается 2-7 дней. Примерно в 50% случаев появляется кожная сыпь, умеренные кровотечения (из носа, десен), образование кровоподтеков. Иногда симптомы проявляются в очень слабой форме.