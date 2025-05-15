Малков: поддерживаем предложение о создании регионального центра Международного движения по финансовой безопасности

На совещании речь шла о реализации в Рязанской области пилотного проекта по развитию Движения по финансовой безопасности, получившего поддержку президента Владимира Путина. Инициатива включает три основных направления: образовательно-просветительское, культурно-нравственное, научно-исследовательское. Под эгидой Движения с 2021 года проводится Международная олимпиада по финансовой безопасности, национальные олимпиады, тематические уроки для школьников и студентов и другие просветительские мероприятия.

Губернатор Рязанской области Павел Малков и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин приняли участие в работе координационного совещания по вопросам развития Международного движения по финансовой безопасности и его продвижения в субъектах России.

На совещании речь шла о реализации в Рязанской области пилотного проекта по развитию Движения по финансовой безопасности, получившего поддержку президента Владимира Путина.

Инициатива включает три основных направления: образовательно-просветительское, культурно-нравственное, научно-исследовательское. Под эгидой Движения с 2021 года проводится Международная олимпиада по финансовой безопасности, национальные олимпиады, тематические уроки для школьников и студентов и другие просветительские мероприятия.

Губернатор подчеркнул, что Рязанская область готова участвовать в развитии этого Международного движения и стать первым регионом, где будет реализован соответствующий пилотный проект.

«Поддерживаем идею по созданию регионального центра Международного движения по финансовой безопасности. Готовы принимать участие в выездных мероприятиях и принимать у себя события разного уровня. Важно вовлекать в эту работу активную молодежь», — сказал Малков.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин поблагодарил Рязанскую область за сотрудничество и отметил значимость просветительской работы с молодежью в свете таких угроз, как вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.