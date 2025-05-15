Две рязанки отдали мошенникам почти полмиллиона рублей

В начале мая неизвестный позвонил женщине и представился сотрудником правоохранительных органов. Он похитил у местной жительницы более 170 тысяч рублей. Второй случай произошел в апреле. Женщине прислали сообщение со ссылкой «Это ты на фото?». Она вступила в переписку с неизвестным. После женщина обнаружила, что на ее имя оформлены два кредита на общую сумму около 300 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

Мошенники обманули двух жителей Шацкого района почти на полмиллиона рублей. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В начале мая неизвестный позвонил женщине и представился сотрудником правоохранительных органов. Он похитил у местной жительницы более 170 тысяч рублей.

Второй случай произошел в апреле. Женщине прислали сообщение со ссылкой «Это ты на фото?». Она вступила в переписку с неизвестным. После женщина обнаружила, что на ее имя оформлены два кредита на общую сумму около 300 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.