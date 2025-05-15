25-летнюю рязанку осудят за распространение наркотиков

По версии следствия, в марте 2025 года рязанка совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы распространяла наркотики. За это злоумышленница получала деньги. Ее преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято более 5 г наркотика. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Рязани. Девушка обвиняется в совершении восьми эпизодов сбыта наркотиков в значительном размере (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ).

25-летнюю рязанку осудят за распространение наркотиков. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в марте 2025 года рязанка совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы распространяла наркотики. За это злоумышленница получала деньги.

Ее преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято более 5 г наркотика.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Рязани. Злоумышленница обвиняется в совершении восьми эпизодов сбыта наркотиков в значительном размере (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ).