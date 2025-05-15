19-летнюю рязанку задержали за кражу

В полицию обратился 45-летний житель Скопина и сообщил, что пропал его сотовый телефон. Оперативники выяснили, мужчина, чтобы добраться домой, вызывал приятеля-автомобилиста. Тот доставил его до подъезда без остановок. После этого мужчина мобильником не пользовался. Именно в автомобиле остался его сотовый телефон. Полицейские разыскали водителя и узнали, что тот не видел в салоне мобильный телефон. Но после приятеля у него был еще пассажир — женщина.

19-летнюю рязанку задержали за кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 45-летний житель Скопина и сообщил, что пропал его сотовый телефон. Мужчина рассказал, что обнаружил пропажу смартфона, когда вернулся домой после визита к приятелям.

Оперативники выяснили, мужчина, чтобы добраться домой, вызывал приятеля-автомобилиста. Тот доставил его до подъезда без остановок. После этого мужчина мобильником не пользовался. Именно в автомобиле остался его сотовый телефон.

Полицейские разыскали водителя и узнали, что тот не видел в салоне мобильный телефон. Но после приятеля у него был еще пассажир — женщина.

19-летняя жительница увидела его и забрала себе.

Возбудили уголовное дело.