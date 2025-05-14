Вакцину от аллергии на кошек начнут тестировать на людях

Препарат разработали специалисты из России и Австрии. Он способен заблокировать до 85% аллергической реакции на кошек, от которой страдают до четверти людей на Земле. Это первая в мире подобная разработка — предыдущие версии не охватывали весь спектр аллергенных белков и оказывались недостаточно эффективны. Также новая вакцина частично подавляет реакции на аллергены собак и лошадей.

Вакцину от аллергии на кошек начнут тестировать на людях. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на Сеченовский университет.

Препарат разработали специалисты из России и Австрии. Он способен заблокировать до 85% аллергической реакции на кошек, от которой страдают до четверти людей на Земле.

Это первая в мире подобная разработка — предыдущие версии не охватывали весь спектр аллергенных белков и оказывались недостаточно эффективны.

Также новая вакцина частично подавляет реакции на аллергены собак и лошадей.