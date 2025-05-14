В Сасовском округе сгорел жилой дом

Информация о пожаре в селе Каргашино Сасовского округа поступила 13 мая в 3:12. Загорелся жилой дом. В тушении участвовали девять человек и три единицы техники. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.