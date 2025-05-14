В Рязанской области горел жилой дом

Информация о пожаре поступила 13 мая в 6:33. Загорелся жилой дом в селе Каргашино Касимовского округа. В тушении участвовали 12 человек и три единицы техники. Отмечается, что после пожара поврежден жилой дом. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.