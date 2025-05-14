Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
14°
Чтв, 15
16°
Птн, 16
19°
ЦБ USD 80.22 -0.33 15/05
ЦБ EUR 90.38 0.68 15/05
Нал. USD 83.00 / 82.00 14/05 18:00
Нал. EUR 92.71 / 93.80 14/05 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
4 часа назад
579
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
37 634
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
55 695
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
39 968
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области горел жилой дом
Информация о пожаре поступила 13 мая в 6:33. Загорелся жилой дом в селе Каргашино Касимовского округа. В тушении участвовали 12 человек и три единицы техники. Отмечается, что после пожара поврежден жилой дом. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

В Рязанской области горел жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.

Информация о пожаре поступила 13 мая в 6:33. Загорелся жилой дом в селе Каргашино Касимовского округа.

В тушении участвовали 12 человек и три единицы техники.

Отмечается, что после пожара поврежден жилой дом. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Пострадавших нет.