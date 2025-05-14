В России спрогнозировали снижение стоимости аренды квартир в июне на 5%

Это будет связано с началом сезона отпусков и увеличением предложения на рынке аренды недвижимости. «За последние восемь месяцев стоимость аренды жилья в Москве в среднем снизилась более чем на 25%. Подобная динамика характерна и для регионов. Медианная ставка аренды квартир всех типов комнатности в городах-миллионниках в марте составила 34 тыс. руб. в месяц, потеряв 2,3% к февралю», — отметила экономистка.

В России спрогнозировали снижение стоимости аренды квартир в июне на 5%. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на кандидата экономических наук, преподавательницу Института международных экономических связей Софью Благову.

По ее словам, это будет связано с началом сезона отпусков и увеличением предложения на рынке аренды недвижимости.

«За последние восемь месяцев стоимость аренды жилья в Москве в среднем снизилась более чем на 25%. Подобная динамика характерна и для регионов. Медианная ставка аренды квартир всех типов комнатности в городах-миллионниках в марте составила 34 тыс. руб. в месяц, потеряв 2,3% к февралю», — отметила экономистка.

Она добавила, что все больше собственников предпочитают сдавать жилье в долгосрочную аренду вместо того, чтобы выставлять его на продажу. Сдерживающим фактором роста спроса на арендуемое жилье является уровень доходов арендаторов. По оценке специалистки, среднемесячные доходы россиян в 2025 году достигнут 99 952 рубля (+13,2% по сравнению с 2024 годом), но из-за роста цен на товары повседневного спроса реальный располагаемый доход снизится на 2-3%.