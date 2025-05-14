В России планируют разработать дополнительный протокол по киберпреступности

Работа начнется после подписания конвенции против киберпреступности в октябре в Ханое. Россия хотела бы, чтобы у конвенции был как можно более широкий охват и там присутствовали такие составы преступлений как терроризм и экстремизм, но противники Москвы делают все, чтобы этого не было.

В России планируют разработать дополнительный протокол по киберпреступности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артура Люкманова.

Работа начнется после подписания конвенции против киберпреступности в октябре в Ханое.

Россия хотела бы, чтобы у конвенции был как можно более широкий охват и там присутствовали такие составы преступлений как терроризм и экстремизм, но противники Москвы делают все, чтобы этого не было, отметил собеседник издания.

«Однако мы смогли заложить в текст конвенции такие составы преступлений, которые позволяют нам в дальнейшем работать над расширением ее мандата. В частности, в тексте конвенции прописана борьба с распространением детской порнографии, это большой шаг вперед. Это бич сейчас для многих стран мира. Через работу после подписания конвенции мы планируем также предусмотреть разработку дополнительного протокола. Здесь мы рассчитываем в первую очередь на поддержку мусульманских стран», — сказал он.