В России изменили порядок зачисления абитуриентов в вузы

Отмечается, что в последние несколько лет абитуриентов зачисляли просто по оригиналу аттестата, теперь это правило отменили — чтобы поступить в вуз нужно своевременно предоставить документы и подать согласие на зачисление. Делается это с помощью портала «Госуслуг», на сайте университета или лично. Не менее важное новшество затрагивает саму конкурсную процедуру, которая теперь должна быть более прозрачной. На сайтах вузов должны публиковать списки подающих документы абитуриентов и конкурсные списки.

В России изменили порядок зачисления абитуриентов в вузы. Об этом пишет RT со ссылкой на директора по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александра Хвостова.

Отмечается, что в последние несколько лет абитуриентов зачисляли просто по оригиналу аттестата, теперь это правило отменили — чтобы поступить в вуз нужно своевременно предоставить документы и подать согласие на зачисление.

Делается это с помощью портала «Госуслуг», на сайте университета или лично.

Не менее важное новшество затрагивает саму конкурсную процедуру, которая теперь должна быть более прозрачной. На сайтах вузов должны публиковать списки подающих документы абитуриентов и конкурсные списки.

По-прежнему, как и предыдущие годы, абитуриенты смогут подать документы самое более в пять вузов, в каждом из них — на пять направлений. При этом поступающие будут указывать в заявлении, какие направления для них более приоритетны, какие — менее, исходя из чего будет проводиться конкурсный отбор. Причем изменить порядок приоритетов можно в любое время вплоть до завершения приемной кампании, подчеркнул эксперт.