В Ленобласти осудили бывшую учительницу за интимную переписку с четвероклассником

В Ленобласти осудили бывшую учительницу за интимную переписку с четвероклассником. Об этом пишут «Плохие новости».

Отмечается, что 25-летнюю Анну обвинили во флирте с 11-летним учеником — она оставляла его после уроков, запирала кабинет и соблазняла. В какой-то момент мать ребенка обнаружила в телефоне сына переписку интимного характера и забила тревогу.

В итоге девушку задержали.

Суд назначил ей наказание девять лет колонии общего режима.