В Госдуме назвали сроки завершения спецоперации
СВО может завершиться в течение ближайшего года, если события будут развиваться исключительно по военному сценарию. Депутат отметил, что значимым переломным моментом стало освобождение населенного пункта Суджа в Курской области. По его словам, российские войска продолжают поступательное движение, оказывая давление на противника при наступлении. Он подчеркнул, что армия действует сдержанно и старается избегать жертв среди мирного населения. Колесник также добавил, что моральное состояние противника ухудшилось.
В Госдуме назвали сроки завершения спецоперации. Об этом пишет Лента.RU со ссылкой на депутата Андрея Колесника.
По его словам, СВО может завершиться в течение ближайшего года, если события будут развиваться исключительно по военному сценарию.
Депутат отметил, что значимым переломным моментом стало освобождение населенного пункта Суджа в Курской области.
По его словам, российские войска продолжают поступательное движение, оказывая давление на противника при наступлении. Он подчеркнул, что армия действует сдержанно и старается избегать жертв среди мирного населения.
Колесник также добавил, что моральное состояние противника ухудшилось.