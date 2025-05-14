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В Госдуме назвали сроки завершения спецоперации
СВО может завершиться в течение ближайшего года, если события будут развиваться исключительно по военному сценарию. Депутат отметил, что значимым переломным моментом стало освобождение населенного пункта Суджа в Курской области. По его словам, российские войска продолжают поступательное движение, оказывая давление на противника при наступлении. Он подчеркнул, что армия действует сдержанно и старается избегать жертв среди мирного населения. Колесник также добавил, что моральное состояние противника ухудшилось.

В Госдуме назвали сроки завершения спецоперации. Об этом пишет Лента.RU со ссылкой на депутата Андрея Колесника.

По его словам, СВО может завершиться в течение ближайшего года, если события будут развиваться исключительно по военному сценарию.

Депутат отметил, что значимым переломным моментом стало освобождение населенного пункта Суджа в Курской области.

По его словам, российские войска продолжают поступательное движение, оказывая давление на противника при наступлении. Он подчеркнул, что армия действует сдержанно и старается избегать жертв среди мирного населения.

Колесник также добавил, что моральное состояние противника ухудшилось.