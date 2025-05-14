В четверг в Рязанской области потеплеет до +19 градусов

В четверг, 15 мая, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 0, +5 градусов, днем поднимется до +14, +19 градусов.