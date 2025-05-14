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Рязоблдума приняла закон о порядке формирования регпрограммы капремонта домов
Согласно нововведениям, она становится бессрочной: вместо ранее установленного 30-летнего периода действия теперь предусмотрен срок, необходимый для проведения капитального ремонта во всех многоквартирных домах. Также изменены критерии определения очередности. Из их перечня исключено наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан в связи с тем, что указанный критерий будет оцениваться при обследовании технического состояния дома в порядке, установленном Правительством Рязанской области.

В ходе заседания Рязанской областной Думы в среду, 14 мая, депутаты приняли закон, уточняющий порядок формирования региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Согласно нововведениям, она становится бессрочной: вместо ранее установленного 30-летнего периода действия теперь предусмотрен срок, необходимый для проведения капитального ремонта во всех многоквартирных домах.

Также изменены критерии определения очередности. Из их перечня исключено наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан в связи с тем, что указанный критерий будет оцениваться при обследовании технического состояния дома в порядке, установленном Правительством Рязанской области.

Это позволит усовершенствовать систему капремонта и повысить эффективность использования средств собственников, уплачиваемых в качестве взносов.