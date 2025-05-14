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Рязанка незаконно получала «чернобыльские» выплаты
Отмечается, что обвиняемая жила в Рязани. В 2001 году она зарегистрировалась в селе Троица Кораблинского района. Этот населенный пункт относится к территориям, подвергшимся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В 2004 году женщина предоставила в отделение Пенсионного Фонда России недостоверные сведения и незаконно получила более 26 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Рязанка незаконно получала «чернобыльские» выплаты. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что обвиняемая жила в Рязани. В 2001 году она зарегистрировалась в селе Троица Кораблинского района. Этот населенный пункт относится к территориям, подвергшимся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2004 году женщина предоставила в отделение Пенсионного Фонда России недостоверные сведения и незаконно получила более 26 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.