Рязанка незаконно получала «чернобыльские» выплаты
Отмечается, что обвиняемая жила в Рязани. В 2001 году она зарегистрировалась в селе Троица Кораблинского района. Этот населенный пункт относится к территориям, подвергшимся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В 2004 году женщина предоставила в отделение Пенсионного Фонда России недостоверные сведения и незаконно получила более 26 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.
Рязанка незаконно получала «чернобыльские» выплаты. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что обвиняемая жила в Рязани. В 2001 году она зарегистрировалась в селе Троица Кораблинского района. Этот населенный пункт относится к территориям, подвергшимся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
В 2004 году женщина предоставила в отделение Пенсионного Фонда России недостоверные сведения и незаконно получила более 26 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд.